Impactante caso de joven que fue al médico por dolor de estómago y le hallaron 233 objetos dentro

Un extraño caso le está dando la vuelta al mundo desde Turquía , donde un hombre de 35 años llegó al médico por un fuerte dolor abdominal. Exámenes de rutina terminaron de urgencia en un quirófano, pues descubrieron que tenía 233 objetos en el organismo.



Los galenos del hospital ordenaron un ultrasonido endoscópico y radiografías, con tal sorpresa de que el dolor estomacal era causado por decenas de objetos que claramente no tenían por qué estar allí. "Vimos que había dos piezas de metal y dos piedras de diferentes tamaños en el intestino grueso. También encontramos que había pilas, imanes, clavos, monedas, pedazos de vidrio y tornillos", señaló el doctor Binici, según Vanguardia .

Al hacer semejante hallazgo lo prepararon rápidamente para una limpieza de urgencia. Según el médico que lo atendió, durante la cirugía notaron que un par de clavos le “habían atravesado la pared del estómago”.

Por fortuna, una limpieza profunda bastó para salvarle la vida al hombre, de quien se calcula tenía algunos de estos 233 objetos en el estómago desde hacía por lo menos 20 años.



"No es una situación que vemos en adultos, es sobre todo en la infancia que inconscientemente se tragan elementos extraños, aunque nunca he sabido de tantos. Sí se puede encontrar este tipo de situación en pacientes psiquiátricos, presos o casos de abuso en el grupo de edad adulta. Sin embargo, este no sería el caso", concluyó el doctor Binici.