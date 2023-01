Impactante desenlace de bebé de una mujer embarazada que se suicidó ahorcándose

El cuerpo de la madre pendía de un poste cuando llegó la Policía, alertada por el esposo.

"Al ahorcarse, muchas hormonas de estrés debieron ser emitidas, lo que facilitó que diera a luz. Se limitó a expulsar al exterior al bebé vivo. Debió nacer en algunos segundos mientras la mujer se ahorcaba" explicó Anshu Jindal, una ginecóloga india.

"No se puede dar a luz cuando una mujer está muerta. Es necesario que la sangre circule", precisó.

El recién nacido, un varón, fue descubierto por las fuerzas de seguridad cuando se mantenía retenido por el cordón umbilical justo en el suelo.

La policía, alertada por el marido, un agricultor, llegó al lugar y no se percató de inmediato que la mujer de 36 años acababa de dar a luz.

Fue necesario que uno de los agentes viera al bebé balanceándose entre las piernas de la mujer fallecida.

"Estaba vivo. Lavamos al bebé, lo envolvimos en una manta y esperamos a que llegaran los socorros médicos" declaró Kavita Sahni, la policía que se hallaba en el lugar.

"Estoy feliz de haber salvado al bebé, pero desgraciadamente la mujer está muerta", explicó.

El bebé, hospitalizado, está en estado estable. La policía investiga las razones que impulsaron a la mujer a poner fin a sus días.

El suicidio es un fenómeno devastador entre las mujeres indias, que representan el 36% de las mujeres suicidadas en todo el mundo, según un estudio científico`publicado recientemente por la revista The Lancet.

Entre los factores invocados para explicar esos índices anormalmente altos de suicidios, los investigadores citan los "matrimonios precoces y de conveniencia, una maternidad joven, un estatuto social bajo y la violencia doméstica".

Según datos gubernamentales, 133.000 indios se suicidaron en en 2016. Pero el estudio de The Lancet considera subestimada esa cifra, y la eleva a 237.000 suicidios.