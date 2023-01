Impactante imagen de “Venezuela en llamas” ganó el premio a la mejor foto del año

La escena, captada por Ronaldo Schemidt, retrata a un joven quemándose durante los enfrentamientos entre policía y opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Para una buena foto hay que estar en el momento indicado, o así lo deja ver el fotógrafo de la AFP Ronaldo Schemidt quien ganó este jueves el premio a mejor foto del año del World Press Photo.

Schemidt fue galardonado con el principal premio de la competencia por su foto “Venezuela en Llamas”. La cual captó el 3 de mayo de 2017 en medio de los enfrentamientos entre opositores y las autoridades venezolanas.

El jurado indicó que la habían elegido porque “desencadena una emoción instantánea”.

Ronaldo Schemidt, quien trabaja para la AFP en México, fue enviado a su Venezuela natal para cubrir las manifestaciones que sacudieron al país en 2017. El 3 de mayo, vio a unos manifestantes emprenderla con una moto de la policía, cuyo depósito explotó de pronto ante el rostro de José Víctor Salazar Balza, de 28 años.

"Sentí el fuego y reaccioné automáticamente. Levanté la cámara y empecé a hacer fotos de una explosión en la cual yo todavía no sabía qué pasaba hasta unos segundos después", contó Ronaldo Schemidt.

En la foto premiada se ve al manifestante con una máscara de gas y corriendo con el cuerpo envuelto en llamas. Según los organizadores del premio, el joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado, pero sobrevivió.

"Me impresionó mucho la escena. Fue sorpresivo para mí porque no sabía que iba a tener toda la secuencia de fotos", reconoció el fotógrafo.

El premio se entregó este jueves durante una ceremonia en Ámsterdam.

Un premio agridulce

El premio es un reconocimiento agridulce para el fotógrafo venezolano, de 46 años, quien salió de su país hace 18 años y cuya familia sufre también la carestía de productos básicos y la hiperinflación provocadas por la crisis en Venezuela.

La violencia vinculada a las manifestaciones entre abril y julio de 2017 dejó 125 muertos.

Al aceptar el premio, Schemidt dedicó la foto a su familia y "a toda la gente de Venezuela".

"La foto del año debe contar un acontecimiento", declaró la presidenta del jurado, la directora de fotografía de la revista Geo France, Magdalena Herrera. "También debe plantear preguntas".

"Esta es una fotografía clásica, pero tiene una energía y una dinámica instantáneas", apuntó Herrera. Hay "colores, movimiento y tiene una composición muy buena".

"Es bastante simbólico", explicó una de las siete miembros del jurado, Whitney C. Johnson, directora adjunta de fotografía de National Geographic. "El hombre lleva una máscara sobre el rostro. Es como si no se representara solo a sí mismo, o a sí mismo ardiendo, sino la idea de una Venezuela en llamas".

"Es una fotografía inmensamente poderosa y no es fácil de tomar", elogió en declaraciones a la AFP el director del World Press Photo, Lars Boering, tras la ceremonia.

Otro miembro del jurado, Bulent Kilic, jefe de fotografía de la AFP en Turquía señaló "un pequeño detalle en la imagen. Hay una pistola (pintada) en la pared junto a la que se lee 'paz'".

"No la había visto. La vi mucho después porque esto fue una secuencia de fotos que empezó desde que él se incendia y corre unos metros hacia mí durante 14 segundos que dura toda la escena", contó Schemidt.

Una foto que enmarca a toda Venezuela

"Esta fotografía para mí es la muestra de lo que pasó el año pasado en Venezuela con violencia: los enfrentamientos, el descontento social, la incomodidad de una población con un gobierno", señaló.

"La gente salía a protestar con la esperanza de que algo pasara, de que hubiese un cambio. No sucedió. Y ahora [...] el país sigue estando en unas condiciones peores que el año pasado".

"Ser prensa en Latinoamérica y en países como en los que trabajo yo últimamente es bastante difícil", explicó el fotógrafo.

La foto de Ronaldo Schemidt también obtuvo el primer premio en la categoría "Spot News" del World Press Photo, cuyo jurado examinó este año unas 73.000 imágenes enviadas por 4.548 fotógrafos en 125 países, que cubrían temas como la crisis de los rohinyás y la guerra en Irak.