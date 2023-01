Impactante: robó un avión, realizó varias figuras acrobáticas y terminó chocando en una isla

“No necesito ayuda, he jugado videojuegos”, dijo el hombre a la torre de control, que intentó persuadirlo para que aterrizara. Sucedió en Seattle, EE. UU.

El avión bimotor, que no tenía pasajeros, fue robado en la noche del viernes.

Policía local descartó rápidamente el carácter "terrorista" del incidente y aseguró que este mecánico de la compañía Alaska Airlines actuó solo y que tenía ciertas tendencias suicidas.

Dirección del aeropuerto de Seattle-Tacoma, situado al sur de esta gran metrópolis del Estado de Washington, no detalló las circunstancias en que el joven mecánico logró hacer despegar el avión, que era un bimotor de hélices Bombardier Q400, con una capacidad máxima para 90 personas.

Dos aviones militares F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero "no estuvieron involucrados en el accidente", indicaron por su lado los servicios de la Policía local.

Un video amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire, y luego volando a baja altura sobre el agua.



Full video form John Waldron on Facebook being shown on CNN #seatac pic.twitter.com/R98bl5uQBr — Cameron Thomsen (@CameronThomsen) August 11, 2018

La aeronave se estrelló en Puget Sound, el estrecho de mar que colinda con Seattle, indicó el aeropuerto de Seattle-Tacoma, subrayando que las operaciones habían sido retomadas con normalidad en esa terminal.

"Empecé a filmar porque me pareció extraño", aseguró en declaraciones a la CNN John Waldron, que filmó el video del accidente publicado en Twitter.

Waldron explicó a la cadena estadounidense que se paseaba por la isla de Ketron cuando vio dos aviones militares que perseguían el bimotor. En un principio, creyó que se trataba de un entrenamiento, pero rápidamente se dio cuenta de que los dos F-15 intentaban detener la nave de Alaska Airlines que hizo un giro de 360 grados en el aire.

"Es increíble que pudiera enderezar la nave", afirmó Waldron, quien recordó que lo más bajo que se encontró el avión fueron "unos 30 metros por encima de la superficie del agua".

El avión se dirigió enseguida hacia la isla de Ketron. Waldron dejó de grabar entonces y corrió para ponerse a cubierto.

"Cuando me di la vuelta, vi un destello de luz y luego una humarada. Así que pensé: Dios mío, creo que se ha estrellado", explicó Waldron.



La nave accidentada pertenecía a la compañía Horizon Air, una filial de Alaska Airlines, precisó la dirección del aeropuerto.

Policía descartó rápidamente el eventual carácter terrorista del incidente.

"No se trata de un incidente terrorista. La información está confirmada. Fue un suicidio de un hombre solo. Conocemos el autor. Ninguna otra persona está implicada", informaron en Twitter las fuerzas de seguridad del condado de Pierce.