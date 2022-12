Impiden a maestros instalar campamento frente a Congreso argentino

Al menos cuatro profesores fueron detenidos por la Policía, que usó gas pimienta para reprimir a manifestantes. Exigen mejores salarios.

Imágenes de televisión mostraron forcejeos y escenas de violencia, donde se ve cómo la policía avanza contra los docentes bajo una lluvia torrencial, munida de escudos y bastones mientras les arroja gas pimienta.

"Somos maestros, por favor me están lastimando", gritaba un manifestante con una pechera que lo identificaba como docente cuando al menos tres policías lo reducían con violencia contra el piso, inmovilizándolo.

La protesta fue motorizada por tres de los mayoritarios sindicatos de maestros que desde hace más de un mes realizan huelgas y marchas en reclamo de una recomposición de salarios que compense una inflación que rondó el 40% en 2016. El gobierno de Mauricio Macri busca que el reajuste no supere el 17%.

La semana pasada los docentes realizaron una huelga de 48 horas que coincidió el jueves con el primer paro nacional de las centrales obreras contra la política económica de Macri, medida que incluyó el transporte y tuvo alto acatamiento en todo el país.

El defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, explicó que "son cuatro los arrestados, todos maestros".

Según indicó, los manifestantes no contaban con la autorización para la utilización del espacio público, aunque admitió que habían "presentado una nota diciendo que iban a hacer una medida de acción de estas características". De todas formas consideró desmedido la actuación policial.

"El número de personas (unas decenas) no era tan grande ni multitudinario, las fuerzas policiales eran más que suficientes para que su sola presencia" alcanzara para disuadir a los manifestantes, dijo Amor al canal TN.

Roberto Cabanas, del sindicato Unión Docente Argentina (UDA), señaló de su lado que "el gobierno eligió reprimir en lugar de dialogar". "Tenemos compañeros lastimados", dijo.

Según un comunicado del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, los manifestantes no contaban "con ningún tipo de permiso" para montar la estructura de unos 10 metros de ancho por tres de alto.

La extensa huelga docente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, impidió el inicio del ciclo escolar desde comienzos de marzo.

Unos 9 millones de estudiantes han visto sus clases afectadas en todo el país.

El gobierno provincial, a cargo de María Eugenia Vidal, de la alianza de Macri Cambiemos, denunció a los sindicatos, ordenó el descuento de los días de huelga y amenazó con quitarles la personería.

El viernes los sindicatos de la provincia resolvieron levantar la huelga aunque advirtieron que seguirían en lucha.