Implosión del submarino Titán pudo deberse a un gradual debilitamiento de la estructura

Tras dos días de confirmar la mortal implosión del submarino Titán, los equipos especializados continúan adelantando las labores de recuperación de los restos del sumergible en el que iban cinco personas.



En la mañana de 24 de junio de 2023, el barco de apoyo y búsqueda del Titán volvió al puerto St. Jhon, en la isla de Terranova, al oriente de Canadá. Este navío fue el último que tuvo contacto con el submarino antes del siniestro, el cual sigue siendo investigado y explicado por expertos.

Iskender Sahin, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial de la NYU, explicó que se tiene claridad de que el sumergible tuvo una implosión, debido a que la presión hidrostática externa era muy alta y la estructura no pudo soportarla.

"El mejor ejemplo es imagínense una lata de Coca-Cola, ¿de acuerdo? Imagina que pones esa lata de Coca-Cola en una cámara de presión, se dobla, se dobla, se dobla. En un momento colapsa. Es estar expuesto a 400 veces la presión atmosférica. Morirás aplastado", comentó el experto.

Los familiares de los pasajeros hablaros de su pérdida.

"Mi padre cumplirá 80 este año y mi madre perdió a su dulce hijo. Ahora tendremos que enterrar a dos de los nuestros", comentó entre lágrimas Azmeh Dawood, hermana del vicepresidente del conglomerado Engro.

En días anteriores la mujer había revelado que su sobrino de 19 años había manifestado que no “estaba muy animado” y se sentía “aterrorizado” por el viaje que tenía como finalidad visitar los restos del Titanic, sin embargo, se sumó a la travesía, pues no quería decepcionar a su progenitor en medio del fin de semana del Día del Padre.

A pesar de la tristeza, le reconforta saber que sus familiares no tuvieron una muerte lenta.

Por su parte, Milena Veselinoc, prima del expedicionista británico Hamish Harding, recordó el amor que tenía su familiar a la aventura.

"No me extraña que se atreviera. Él era un gran aventurero, iba lo más alto que pudiera, incluso viajó al espacio por 10 minutos el año pasado, entonces embarcarse en el Titán para llegar al Titanic no era algo descabellado", relató la mujer, quien, a pesar del desastre, cree que su primo murió haciendo lo que amaba.

Dentro de las teorías más fuertes sobre el colapso se han abarcado las que involucran un debilitamiento de la estructura del submarino y fatiga mental por los viajes previos.