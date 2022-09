Impresionantes imágenes de los estragos del huracán Ian a su paso por Florida

El huracán Ian se estrelló contra la costa del suroeste de Florida como una monstruosa tormenta de categoría 4 este miércoles, 28 de septiembre de 2022, con fuertes vientos y lluvias torrenciales que amenazan con daños "catastróficos" e inundaciones.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que el ojo del huracán "extremadamente peligroso" tocó tierra poco después de las 15:00 horas (19:00 GMT) en la isla barrera de Cayo Costa, al oeste de la ciudad de Fort Myers.

Publicidad

Imágenes dramáticas de televisión de la ciudad costera de Nápoles mostraron inundaciones que inundaban las casas frente a la playa, inundando las carreteras y arrasando con los vehículos.

Fort Myers, que tiene una población de más de 80.000 habitantes, también estaba experimentando graves inundaciones costeras y algunos vecindarios parecían lagos.

El NHC dijo que Ian tenía vientos máximos sostenidos de 150 millas (240 kilómetros) por hora cuando tocó tierra y pronosticó "marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones en la península de Florida".

Publicidad

Más de un millón de clientes ya se han quedado sin electricidad en Florida, registró un sitio web de seguimiento, y se espera que el número aumente. De los 11 millones de clientes rastreados en Florida, 1,07 millones sufrían cortes, informó PowerOutages.us.

Se espera que Ian afecte a varios millones de personas en Florida y en los estados del sureste de Georgia y Carolina del Sur, y puede haber causado múltiples víctimas en alta mar.

Publicidad

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que 20 inmigrantes estaban desaparecidos después de que su bote se hundiera. Cuatro cubanos que sobrevivieron nadaron hasta la orilla en los Cayos de Florida y tres fueron rescatados en el mar por la guardia costera.

A medida que se extendían las condiciones del huracán, los meteorólogos advirtieron sobre una calamidad única en una generación.

"Esta será una tormenta de la que hablaremos durante muchos años", dijo el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham. "Es un hecho histórico".

Publicidad



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el estado iba a experimentar un "día desagradable, desagradable, dos días".

Situación que amenaza la vida

Punta Gorda, al norte de Fort Myers, estaba siendo azotada por lluvias torrenciales y las calles se vaciaban mientras los aulladores vientos arrancaban las hojas de las palmeras y sacudían los postes de electricidad.

Publicidad

Unos 2,5 millones de personas estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria en una docena de condados costeros de Florida, con varias docenas de refugios establecidos y la evacuación voluntaria recomendada en otros.

Para aquellos que decidieron capear la tormenta, las autoridades enfatizaron que era demasiado tarde para huir y que los residentes debían refugiarse y permanecer en sus casas.

Con vientos de 150 millas por hora cuando tocó tierra, Ian está a solo siete millas por hora de la intensidad de categoría 5, la más fuerte en la escala Saffir-Simpson.

Los aeropuertos de Tampa y Orlando detuvieron todos los vuelos comerciales y las compañías de cruceros retrasaron las salidas o cancelaron los viajes.

Publicidad

El drama de los colombianos

Algunos colombianos se encuentran varados en aeropuertos de Estados Unidos por cuenta del huracán Ian. Ellos aseguran que las aerolíneas les cancelan los vuelos y no les dan una solución.

Publicidad

“Cuando me iba a subir al avión me dijeron que había problemas por tema de huracán y que me tocaba esperar. Me mandaron a otra aerolínea. Hay grupos grandes, aquí hay grupos de colombianos con niños”, recalcó Luis Gómez, colombiano varado en Estados Unidos.