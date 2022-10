Impresionante imagen: así sería el cuerpo de Cristo, según datos de la Sábana Santa de Turín

En la Catedral de Salamanca, en España, está la exposición The Mystery Man, una obra que ha dejado sin aliento a más de un visitante por la representación del cuerpo de Cristo, recreado a partir del manto sagrado de Turín. Sus creadores contaron cuál fue la técnica que implementaron.



El hiperrealismo es la técnica con la que la exposición le muestra al mundo la representación física del hombre de la Sábana Santa de Turín. Se trata de un manto con el que se cree se recubrió el cuerpo de Jesús de Nazareth. Látex y cabello real fueron parte de los materiales usados para esta obra.

“Tenemos unos datos tan increíbles en la Biblia que se corresponden de una manera forense en la obra y en la Sábana Santa. Siempre hay un debate, pero sí tenemos unas medidas muy aproximadas de cómo era el hombre que está en la Sábana Santa, supuestamente Jesús de Nazareth. Ha llamado mucho la atención la volumetría de la musculatura. La altura se baraja en esas cifras: 1.72, 1.75, 176”, comenta Álvaro Blanco, comisario de la exposición The Mystery Man.



La han llamado una exposición peregrina, de largo aliento. En los próximos 20 años la quieren llevar a los cinco continentes, incluyendo a Colombia.

“Desde luego que está en el radar, por supuesto, no le quepa duda. Colombia es un país que, por las características que tiene, sé que va a acoger de las mil maravillas esta exposición y a mí me encantaría que pudiéramos estar en el año 2024 allí”, afirmó Francisco Moya, promotor y organizador de la exposición The Mystery Man.

Y aunque la representación del hombre de la Sábana de Turín es la pieza clave, en la exposición también hay espacio para piezas de la época, como las lanzas romanas o las 30 monedas con las que, según la Biblia, Judas Iscariote traicionó a Jesús.