Incendio en apartamentos en la capital de Bangladés deja 56 muertos

En la edificación funcionaban almacenes químicos, lo que generó que las llamas se propagaran rápidamente. Cifra de muertos podría aumentar.

Decenas de personas quedaron atrapadas en los edificios, incapaces de escapar por las calles estrechas y atascadas por el tráfico, a medida que estallaban en llamas esos almacenes de productos químicos, aerosoles y gránulos de plástico altamente inflamables.

El jefe del servicio de bomberos de Bangladés, Ali Ahmed, dijo que se espera que el número de muertos aumente.

"La cantidad de cuerpos puede aumentar. La búsqueda continúa", dijo a la AFP.

Ahmed dijo que el incendio en Chawkbazar, en la parte antigua de Daca, pudo haberse originado en un cilindro de gas de uno de los edificios.

Las llamas se expandieron rápidamente a través de cuatro edificios contiguos, que también se usaban como almacenes químicos.

"Hubo un embotellamiento cuando se produjo el incendio. La gente no pudo escapar", dijo Ahmed, describiendo una parte de la ciudad donde las calles son muy estrechas.

Otro oficial de bomberos dijo a los reporteros que el incendio, que comenzó alrededor de las 22:40, hora local del miércoles, había sido "confinado" pero no apagado, pese a los esfuerzos de más de 200 bomberos.

"Tomará tiempo. Esto no es como cualquier otro incendio", dijo, y agregó que fue tan devastador debido a los químicos "altamente combustibles" almacenados allí.

Unos testigos explicaron que los asistentes a una fiesta nupcial en un centro comunitario cercano se vieron atrapados en el incendio y muchos de ellos resultaron heridos.

El subcomisionado de la Policía Metropolitana de Daca, Ibrahim Khan, dijo que al menos dos autos y 10 "rickshaws" se quemaron en el incendio.

"Las víctimas incluían transeúntes, algunas personas que comían en restaurantes y algunos miembros de la fiesta nupcial", dijo.

Un inspector de policía dijo en el Hospital del Colegio Médico de Daca que al menos 45 personas resultaron heridas, incluyendo cuatro muy graves.

Cientos de personas corrieron al hospital para buscar a sus familiares desaparecidos.

Sohag Hossain, uno de los heridos, le dijo al diario Daily Star que él y dos amigos estaban trabajando en una fábrica de plástico en uno de los edificios en el momento del incendio.

De repente, escucharon un ruido enorme. Intentaron huir pero no pudieron escapar del fuego.

Un incendio similar en 2010 en un antiguo edificio de la capital bangladesí, que también se usaba como almacén de productos químicos, mató a más de 120 personas en uno de los peores incendios de Daca.

Después de aquel incendio, las autoridades de la ciudad lanzaron una operación para erradicar los almacenes de productos químicos en áreas residenciales, pero en los últimos años se detuvo por completo.