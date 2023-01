“Incendios no están fuera de control”: Brasil ante protestas mundiales por fuego en Amazonía

Cientos de manifestantes exigen la renuncia de Jair Bolsonaro, a quien culpan de permitir las quemas, que aumentaron un 83% comparadas con las de 2018.

Uno de los sitios a donde llegaron activistas ambientales fue el consulado de Brasil en Miami, donde pidieron a la gente que despierte ante la que llaman la peor catástrofe ambiental de nuestros tiempos.

“El que no pueda ver lo que está ocurriendo, que es ridículo, está ciego; es hora de abrir los ojos, es hora de darse cuenta que el planeta está sufriendo, los animales, las plantas, nosotros los humanos, así no podemos seguir”, aseveró Carolina Alzate, una de las manifestantes.

“La humanidad está sufriendo por culpa de esa falta de regulaciones y estamos pidiendo que renuncie Jair Bolsonaro porque esto es un desastre, un fiasco que no es aceptable”, expresó por su parte Michael Martínez.

También se registraron manifestaciones en Londres y Alemania, donde exigen que el presidente de Bolsonaro abandone el cargo.

“Desde que llegó al poder ha estado quitándole protección a la Amazonía y a otros bosques, alentando a los agricultores a prender fuego a la tierra para despejarla”, sostuvo Richard George, jefe de bosques de Greenpeace.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, en la Amazonía se han detectado 72.843 incendios desde enero de 2019, lo que representa un aumento del 83% en comparación con los registrados en 2018, la cifra más alta desde que comenzaron estos registros en 2013.

Sin embargo, el Gobierno de Brasil emitió un comunicado en el que afirma que los incendios en la Amazonía "no están fuera de control".

El contenido textual del mensaje es el siguiente:

9 HECHOS SOBRE LOS INCENDIOS EN LA AMAZONÍA



Incendios forestales ocurren todos los años en Brasil. Estamos en un período crítico de ocurrencias de quemadas. El Gobierno Federal está actuando, por medio del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente) e ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad), en conjunto con los estados, para contener los focos de incendios. En 2019, el Ministerio de Medio Ambiente mantuvo el programa de brigadas federales del Ibama y ICMBio. El Gobierno Federal está apoyando los estados en situación de emergencia, a ejemplo del amparo a Rondonia (estado situado en la región amazónica). Los recursos financieros para control de incendios permanecen en niveles similares a los de años pasados, pese a la anterior crisis económica. 2.409 brigadistas del Gobierno Federal están actuando a disposición de los gobiernos regionales. Contingente encima de la media de años anteriores. Brasil es referencia mundial en el combate terrestre a los incendios forestales, y coordina la Red Suramericana de Incendios Forestales, dando entrenamiento y asistencia a otros países. Casi todos los incendios registrados en 2019 son de nivel 1, el más bajo en una escala que va hasta 3. Los incendios que ocurren ahora no están fuera de control.