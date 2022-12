Incertidumbre en Venezuela a pocas horas de huelga general de la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aumentó este jueves 40% el ingreso mínimo de los trabajadores y amenazó con la ocupación de empresas que cesen actividades, en víspera de una huelga general convocada por la oposición en su ofensiva contra el gobierno.

"Decreto y voy a firmar el 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal", anunció Maduro en un acto público de entrega de viviendas, lo que deja el monto en 90.911 bolívares (unos 140 dólares), que incluyen salario mínimo y bono de alimentación.

Paralelamente, la huelga de 12 horas es parte de la nueva estrategia que lanzó el miércoles la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el cierre de una manifestación de cientos de miles de personas que, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio hace una semana, exigieron la salida de Maduro del poder.

El mandatario advirtió que el viernes habrá inspección por parte de los militares a unas 700 empresas "para verificar que están funcionando" y que serán intervenidas aquéllas que adhieran a la huelga.

"No voy a aceptar ningún tipo de conspiración. Empresa parada, empresa recuperada por los trabajadores y la revolución", sentenció el presidente, a quien el alto mando militar declaró esta semana su "lealtad incondicional".

En un acto público, el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, declaró que los directivos de la patronal Fedecámaras, que apoyan la huelga, deberían ser llevados "presos".

"¿Por qué no meten presos a los de Fedecámaras, que están llamando a un golpe de Estado? ¿Por qué no meten preso a Lorenzo Mendoza (del grupo Empresas Polar) que dice que va a parar sus empresas?", exclamó Cabello.

Pero la oposición, de su lado, buscaba concretar apoyos a la huelga en organizaciones sociales y el sector privado, al que el gobierno acusa de librar una "guerra económica" para desestabilizarlo.

En esa línea, la oposición abrió este jueves el parlamento -donde es mayoría- a representantes de agrupaciones civiles y personas que se dijeron víctimas de la severa crisis política y económica que golpea al país petrolero.

Poco antes de iniciar esa sesión, seguidores oficialistas se enfrentaron a militares en los alrededores de la Asamblea Nacional, cuando intentaron impedir el ingreso de legisladores opositores.