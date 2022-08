Increíble: mujer que falleció 'respondió' preguntas durante su funeral

¿Si pudiera asistir a su propio funeral después de muerto, qué le gustaría poder decir a los dolientes? Gracias a la tecnología impulsada por la Inteligencia Artificial es posible que ellos le hagan preguntas y usted responderles.

Esa fue la historia de Marina Smith, de 87 años, que murió en junio pasado en Los Ángeles, Estados Unidos.

StoryFile Life es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por su hijo y esposa, lo que le permitió a la familia escuchar a esta mujer en el funeral.

Los dolientes pudieron hacerle algunas preguntas con el software StoryFile accediendo a clips de video grabados de Marina que respondieron a sus preguntas.

“Cada una de las historias de nuestras vidas es importante para los que nos siguen... para ellos cuando vengan a nosotros dentro de 50 años, 100 años a partir de ahora y si son los tatarabuelos de esta persona, que quiere para saber quién eres, de dónde vienes, qué crees y qué hiciste con tu vida”, dijo a Reuters el Dr. Stephen Smith, hijo de Marina y cofundador de StoryFile.

El proceso implica que la persona use cualquier computadora portátil para grabarse respondiendo decenas de preguntas que se cargan en la plataforma StoryFile. La inteligencia artificial selecciona respuestas a las inquietudes pregrabadas y aprobadas por el sujeto.

“StoryFile no cambia las respuestas a las preguntas, no lo editamos, no lo manipulamos, no lo falsificamos. Lo que estamos tratando de decir es que este es el auténtico tú. Este es el video que creaste y ahora lo estás haciendo accesible por medio de una conversación para el futuro”, afirmó Smith.

La idea original era permitir interacciones con personas con historias notables como sobrevivientes del 11 de septiembre o líderes de derechos civiles.