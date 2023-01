Increíble, pero cierto: en este país, los médicos protestan porque les aumentaron el sueldo

Más de 600 doctores piden considerar las duras condiciones laborales de enfermeras y otros empleados. Además, critican falta de acceso a servicios para pacientes.

Son raras las ocasiones en que un empleado, profesional o no, se queje porque le suben el sueldo. Por lo general las protestas emergen por una situación contraria, cuando no hay consenso en el aumento de la paga.

El hecho, casi que inexplicable a primera vista, ocurrió con los médicos de Canadá, a quienes la federación que los representa consiguió recientemente aumentos salariales.

Como protesta, tanto estudiantes de medicina como profesionales emitieron y firmaron una carta en la que explican sus razones para protestar. Firmaron 433 médicos: 232 de medicina general, 201 especialistas. También 161 médicos residentes y 169 aspirantes en proceso de formación.

“Estamos en un sistema público en el que todo el tiempo, en el futuro también, los recursos no están en el mismo nivel que las necesidades”, dice una de las frases en la misiva.

Ellos consideran que “hay una forma de distribuir los recursos del sistema de salud de Quebec para promover la salud de la población y satisfacer las necesidades de los pacientes sin presionar a los trabajadores hasta el final”.