Increíble venganza de modelo rusa que no soportó que su novio le terminara

Kristina Kuchma no lo pensó dos veces y condujo el lujoso Mercedes de su ex hasta una piscina. Su reacción se hizo viral en redes sociales.

“Rompí con ella. Ella rompió con mi auto”, aseguró Guy Gentile, un reconocido banquero, que contó su historia al New Work Post.

Según él, Kuchma le envió un mensaje de texto donde le reclamaba más por no invertir en su idea de negocio por haber terminado su relación. Además, le sugería que encontraría una sorpresa en la parte trasera de su casa.

De acuerdo con Gentile, su noviazgo estuvo marcado por conflictos con el dinero.

Aunque varios medios intentaron contactar a la modelo, no consiguieron respuesta.

Autoridades tardaron más de cuatro horas en sacar el vehículo de la piscina. Este modelo de Mercedes Benz está avaluado en unos 290 millones de pesos.