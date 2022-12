Indígenas queman viva a una supuesta bruja en el Amazonas 

Una mujer fue atada a un tronco y quemada viva en una hoguera, acusada por nativos de una etnia de la selva central del Perú de supuestamente practicar ritos de brujería, informó la policía.

"Sí, la han ejecutado, la han incinerado los indígenas. Era una mujer que aparentemente se dedicaba a la brujería", dijo a la AFP el oficial Carlos Pérez de la comisaría del distrito de Puerto Bermúdez en la provincia de Oxapampa, región Pasco.

La mujer, identificada como Rosa Villar de 65 años, fue acusada de brujería el 20 setiembre por miembros de la etnia nativa Yánesha, del distrito de Palcazú, con una población de 222 habitantes.

Los indígenas, tras capturar a la mujer, la ataron a un tronco y rociaron combustible para quemarla viva, según imágenes difundidas por Panamericana Televisión. La hoguera ardió por dos días, explicó el agente policial a la AFP.

"Le estamos dando su escarmiento; es un ejemplo para los demás pueblos, hacemos justicia al pueblo, quemen a los brujos", se le escucha decir a un poblador que estaba al lado del fuego, según las imágenes que difundió el canal de TV, aparentemente grabadas con un teléfono celular.

"Cuando fuimos a hacer el levantamiento del cadáver ya no hemos encontrado nada, todo era sólo ceniza", manifestó el agente Pérez.

De acuerdo con los estatutos que maneja cada comunidad, "ellos especifican que toda persona que se dedica a esa actividad (brujería), su sanción es quemarla para que no pueda hacer más daño", explicó el oficial. Según la prensa, no es la primera vez que se registran este tipo de acciones.

El caso se encuentra en proceso de investigación para identificar y capturar a los responsables del caso, informó la policía.

La provincia de Oxapampa, ubicada en la selva central de Perú, es pluricultural y allí habitan los grupos étnicos Yánesha, Asháninka, además de descendientes de colonos tiroleses, austríacos y alemanes e inmigrantes de distintas partes de Perú.