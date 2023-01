Indignación por perro que murió en avión de United Airlines

El dueño fue obligado a dejar a su mascota en un compartimiento superior cuando volaba de Houston a Nueva York. Al aterrizar, lo encontró sin vida.

Aunque el pasajero llevaba al bulldog francés junto a él, en un guacal, la asistente de vuelo insistió en que era necesario ponerlo en el lugar donde se ubican las maletas de mano.

United Airlines asumió la responsabilidad. “Fue un trágico accidente que no debió ocurrir (…) expresamos nuestras profundas condolencias a la familia”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Maggie Gremminger, quien viaja en el avión y vio todo, contó que el dueño del perro no quería ponerlo en el cajón de arriba, pero la azafata fue insistente.

“Le dijo que era un peligro en donde estaba, que en una emergencia alguien podría tropezar”, recuerda Gremminger.

El hecho, que ha dado la vuelta al mundo, ha desatado mensajes en contra de la aerolínea por “insensibles”.

Otros, sin embargo, criticaron al dueño por llevar al buldog en la cabina.

No es la primera vez que United Airlines se ve envuelta en este tipo de escándalos:

