Indignación por tiktoker que se ufana de no usar condón en relaciones sexuales

Un tiktoker conocido como Naim Darrechi, de origen español, ha despertado la indignación en las redes sociales al jactarse de haber engañado a mujeres para tener relaciones sexuales con ellas sin usar condón y todo porque no le gusta.

Entre las declaraciones más incómodas, este joven de 19 años aceptó que las engañaba diciéndoles que no iban a poder quedar embarazadas porque supuestamente se había operado, ignorando que el condón no solo es para no tener hijos, sino que protege de enfermedades de transmisión sexual.

Naim Darrechi, que tiene 27 millones de seguidores en TikTok, no solo ha sido blanco de críticas, y con razón. La situación provocó un pronunciamiento de la ministra de Igualdad de España , Irene Montero, quien manifestó que este comportamiento podría constituirse como un delito sexual.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley del ‘Sólo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión”, explicó la funcionaria.

Para Montero, “presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

Naim Darrechi apareció posteriormente y se esperaba, por lo mínimo, una disculpa, aunque el daño ya estuviera hecho. Sin embargo, se expresó en sus redes, pero para atacar al Gobierno y reclamar que haya asesorías para que un comité regule lo que los llamados influenciadores exponen en sus redes sociales.

“De todo lo malo se saca algo bueno siempre y esta vez yo he hecho la mala acción”, dijo el sujeto, que minimizó la gravedad de sus declaraciones y se zafó hacia otro tema.

Este tipo de conductas, como el no uso del condón sin consentimiento, son consideradas agresión sexual. Si usted es víctima no duda en denunciar.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320