Indignación por video de profesor que calificó de “cochinadas” a las relaciones homosexuales

Un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), en México , causó indignación por unos comentarios que hizo en contra de las relaciones homosexuales y el aborto, durante una clase virtual.

“Ahora con tanta distorsión de la sexualidad y todas esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre, mujer con mujer. Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto. Salen, así de simple”, dijo el docente ante sus estudiantes.

Su rechazo a las relaciones homosexuales también las justificó con la prohibición al respecto que se menciona en “el libro de libros”: la Biblia. Pero el profesor de la UV no terminó ahí, también decidió meterse “en otro tema polémico”: el aborto.

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomados tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, sostuvo.

¿Y qué es la ultraderecha?

El profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, lo explica. pic.twitter.com/7QNsXwcEZl — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 18, 2021

Estos comentarios del docente sobre las relaciones homosexuales y el aborto fueron captados en videos que se hicieron virales en las redes sociales, en las que no solo hubo indignación sino que se conoció la reacción de la Universidad Veracruzana.

Publicidad

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, emitió un comunicado con el que la entidad reprueba “sin ambages la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio”.