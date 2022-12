Indignado por la desigualdad social, Will Smith se animaría a ser político

Will Smith se une a la misma onda de Kanye West y Lindsay Lohan, asegurando que no descarta comenzar una carrera política en un futuro cercano ya que siente que la gente “podría estar necesitándolo”.

"Este año por primera vez me indigné tanto que no puedo dormir. En algún momento en un futuro próximo entraré en el debate de una forma distinta a como lo hice hasta ahora", explicó el protagonista de 'Men in Black' a una revista especializada en cine.

El actor confesó que su estilo no es conformarse con los logros conseguidos. "Soy un escalador, cuando veo una montaña, tengo que subirla. No me gusta acampar, no me gusta quedarme mucho tiempo en el mismo sitio", dijo.

Sin embargo, por ahora solo es una idea en el aire ya que es consciente de la preparación que se requiere para incursionar en dicho mundo.