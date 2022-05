Indignante caso de bullying a niño de 11 años: "Vomitaba sangre y tuvo un derrame cerebral"

Un ultrajante caso de bullying sucedió en un colegio público de Lima, Perú, en el que un niño venezolano de 11 años terminó en el hospital tras ser fuertemente golpeado por sus compañeros de clase.

Entre lágrimas, su madre Saraí le contó al medio local ATV Noticias cómo su hijo presentó hemorragias por la boca y la nariz; no obstante, indicó que en el hospital donde fue atendido solo le aplicaron una inyección para el dolor y le recetaron medicamentos, descartando la gravedad del estado de salud del menor.

Sin embargo, Jhoangel Jesús empeoró al presentar dolores de cabeza frecuentes, vómitos y hasta convulsiones. Fue examinado por un traumatólogo privado, quien le dijo a los padres que su hijo tenía un esguince cervical y un derrame cerebral.

El médico llevó al pequeño al Hospital de Niños en Lima y, en primera instancia, iba ser dado de alta, pero al hacerse conocido este hecho entre los medios de comunicación peruanos decidieron internarlo.

🚨🇻🇪🇵🇪 ATENCIÓN | Golpean a niño venezolano de 11 años hasta casi matarlo en el Colegio Víctor Raúl de Lima, Perú: "Mi hijo vomitaba sangre y tuvo un derrame cerebral".



Según medios locales, desde el colegio instaron a la madre a resolver el problema con los Padres

Hilo 🧵 pic.twitter.com/HquUriKIRj — Elvira Rodriguez (@ElviraRodriguez) May 5, 2022

"Mi hijo vomitaba sangre y tuvo un derrame cerebral (...) No me pueden mandar a mi hijo a mi casa con un derrame cerebral, quién me garantiza que mi hijo estará bien en mi casa, que no tendrá una convulsión, yo no soy médico para poder ayudarlo, yo exijo que mi hijo sea evaluado ", declaró Saraí para el mismo medio.

La mamá de la víctima indicó que su hijo era víctima de acoso escolar, xenofobia y maltrato físicos por parte de su compañeros de clase.

Ella fue a reclamar al colegio donde ocurrió la agresión, pero sorprendentemente las directivas de la institución le dijeron que resolviera directamente con los padres que golpearon a su hijo.

Las autoridades peruanas, concretamente desde el Ministerio de Educación, indicaron que iniciaron una investigación sobre este hecho y ofrecieron apoyo a los padres del menor agredido.

Por su parte, la Embajada de Venezuela en Perú condenó la agresión e instó a que este grave caso de bullying sea esclarecido.

La Embajada de Venezuela en el Perú condena enérgicamente la brutal agresión a la que fue sometido el niño venezolano Jhoangel Jesús Zambrano Alvarado, de 11 años en el centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Distrito Puente Piedra. — @embaVEPerú (@EmbajadaVzlaPer) May 6, 2022