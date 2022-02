Indignante: delincuente sin ropa asalta a mujeres y abusa de ellas

En República Dominicana, un delincuente ingresa desnudo a viviendas de mujeres para robarlas y luego abusar de ellas. Según las afectadas, el ladrón gatea cuidadosamente y se llena de aceite el cuerpo para evitar ser atrapado.

Las mujeres víctimas de este criminal dicen que temen por sus vidas y afirman que no recibieron apoyo de sus vecinos, pese a que gritaron pidiendo ayuda.

"Veo este señor en la habitación de mi hija con un cuchillo y ella me dice ¡mami, no! A punta de cuchillo se la llevó a la sala y allí me amenaza de nuevo con hacerle daño a mi hija”, relató una de las afectadas.

Hasta el momento se desconoce la identidad del ladrón desnudo, sin embargo, las autoridades se encuentran siguiéndole el rastro. De acuerdo con el relato de vecinos, los hechos tuvieron lugar desde hace pocos días.

"Se pone aceite en el cuerpo para deslizar las manos cuando ellos lo vayan a agarrar(...) las veces que lo han intentado no pueden porque él se les escapa”, señaló una vecina.

Líneas de atención de violencia contra la mujer

Si usted es testigo de algún hecho relacionado con violencia contra las mujeres o la población infantil, comuníquese con estas líneas:

