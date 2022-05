Indignante golpiza a adulto mayor colombiano en Nueva York

En Estados Unidos hay indignación por el ataque a golpes que sufrió un inmigrante de 77 años, muy querido en su comunidad. Ocurrió en plena calle, en el Bronx, en Nueva York. La golpiza al adulto mayor colombiano fue grabada por una cámara de seguridad.

Justo cuando caminaba con su bastón en la mano, frente al edificio en el que vive, el colombiano Gerardo Cabeza fue abordado por un hombre. Tras un intercambio de palabras y en el momento en el que Gerardo se disponía a seguir su camino, el hombre le lanza un puñetazo que lo tumba. No contento con ello, el iracundo agresor se acerca de nuevo al abuelito colombiano y le lanza la bebida que lleva y le da una patada en la cara, luego se aleja.

Tras dos días hospitalizado, Gerardo Cabeza recuerda lo que ocurrió. “Yo ya estaba en el suelo. Ese tipo me agarró y me rompió, mire cómo me volvió la cara aquí. El tipo vende droga ahí y me ofreció droga: le dije yo ni bebo ni uso droga ni nada. Me dice: ‘ay, coma #%$&%’ y le dije no señor, no me hable así y agarró a golpearme"”, explica.

De la golpiza le quedaron moretones y hasta perdió un diente. Él asegura que, además, el hombre intentó robarle.

“Él intentó meterme las manos al bolsillo, a sacarme la cartera. Pero menos mal yo tenía la cartera bien guardada”, dice Gerardo.

El mismo día que le dieron de alta su atacante fue capturado. Un equipo de noticias alertó a las autoridades cuando lo vio salir del edificio contiguo al que vive el colombiano, lo que lo emocionó hasta las lágrimas. “No sabe la alegría que me da (llora); me dio mucha alegría, ojalá lo metan preso por mucho tiempo, porque es un desgraciado", indica el colombiano agredido.

A pesar de que el hombre que lo atacó ya fue detenido, Gerardo asegura que vive aterrorizado y que prefiere irse del apartamento en el que ha estado 50 años.