Indignante humillación de española a una niña en el metro de Madrid por ser extranjera

No la dejó sentar y se descargó en improperios contra la menor y su mamá. Afortunadamente los demás pasajeros no se quedaron callados y las defendieron.

Iram Matz, un periodista y fotógrafo, registró con su celular la bochornosa escena y la publicó en Twitter, donde miles de usuarios cuestionan lo que hizo la mujer y aplauden a quienes se atrevieran a increparle su actitud xenófoba.

La mujer, además de no dejar acercar a la niña, critica que ella tenga sus mismos derechos. “A la porra”, les gritaba y manoteaba. También se defendía diciendo que no la iban a meter a la cárcel por estar negándoles el asiento.

Este es el video:



El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) August 1, 2018

Tanto la persona que tomó el video como los que comentan en Twitter, coinciden en aplaudir a varios pasajeros que no dejaron que la madre y la niña se intimidaran, pues también le refutaron cada frase a la intolerante señora.