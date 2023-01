¡Indignante! Se les hizo gracioso atrapar a un tiburón, cortarle la cola y devolverlo al mar

"Buena suerte cuando intentes nadar, bastardo", dice uno de los sujetos que protagonizan el caso de maltrato animal, que además grabaron.

Aún es difícil creer que mientras existen personas dedicadas a crear conciencia por el respeto de los animales a la par haya otros que solo buscan divertirse a costa del dolor de cualquier criatura.

Uno de los más recientes casos registrados en la red es el de los dos sujetos que, a bordo de una embarcación, deciden cazar a un tiburón y mantenerlo colgado de su parte trasera mientas graban.

En ese momento, uno de los pescadores toma un objeto filoso e inescrupulosamente se dedica a cercenarle la cola. El animal cae y debe seguir nadando con la herida abierta.

En la grabación también se escucha a uno de los sujetos riéndose.



El video se hizo viral gracias a la cuenta ‘Save The Reef’, donde dan cuenta de que el animal maltratado es un tiburón de Groenlandia, “los vertebrados que viven más tiempo en la Tierra, entre 300 y 500 años”.

Las imágenes han indignado a los usuarios en redes sociales y hasta al mismo Jason Momoa, intérprete de Aquaman, quien escribió: "Nunca en mi vida he visto algo tan cruel. Tu risa me pone furioso, nunca quise herir a un humano tanto como cuando escuché tu risa y lo que dijiste".

Según la cuenta que hizo público el video, ambos pescadores fueron despedidos del trabajo y se enfrentarían a una multa de 8.000 dólares por maltrato animal.