Indignante video: pateó a un perrito en la cabeza porque le había ladrado

Indignación y rechazo desató en redes sociales el grave hecho de maltrato animal ocurrido en Caracas, Venezuela, donde gracias a un video se pudo identificar al agresor de un perrito guía en el sector de La Candelaria.

En la grabación se ve a una joven con el perrito que le ladra al hombre y este arremete contra el animal pateándole la cabeza.

Precisamente gracias a la evidencia en video del hecho, este lunes fue detenido Omar Antonio de Jesús Marrero, a quien le serán imputados los delitos de maltrato animal y hacer justicia por mano propia, según informó el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter.

#DETENIDO para ser #Imputado en el @MinpublicoVE por delitos de MALTRATO ANIMAL y Hacerse Justicia por Mano Propia el sujeto Omar Antonio de Jesus Marrero: quien #asesinó de una patada mortal al perro-guía de una joven ciega, sólo por haberle la #mascota ladrado pic.twitter.com/tvFSEs0Bsx — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 25, 2021

Sin embargo, hay versiones encontradas sobre la suerte de la mascota.

Publicidad

Tarek William Saab dijo que se trataba del perro guía de una joven ciega y que murió producto de este ataque, pero el periodista Joan Camargo aclaró en redes sociales que el perro sigue vive y su propietaria no es invidente.

"Los dueños del perrito no interpusieron denuncia, pues el perro no había muerto. No fue sino hasta este lunes, luego que el video se hizo viral, que desde Fiscalía los llamaron a denunciar, y detuvieron al agresor", detalló Camargo.