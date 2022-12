Indocumentados exigen reforma migratoria en Miami

“Deportación no, alivio sí”, fue la consigna de cientos de personas que se manifestaron una vez más en el sur de la Florida, por una salida a la crisis de millones de indocumentados en suelo estadounidense.

La situación es de tensión, ya que justo cuando miles de familias de inmigrantes se preparaban para ser cobijados por la acción ejecutiva, anunciada por el presidente obama a finales del año pasado, la sentencia proferida por un juez de Texas amenaza con derrumbar sus sueños.

“Me siento sumamente triste, como lo dije recién y me siento frustrada y enojada, pero me siento determinada”, declaró María Bilbao, inmigrante argentina.

La situación para María es difícil. Su esposo necesita con urgencia ser operado en Argentina, donde puede acceder a los servicios médicos. La acción ejecutiva era su boleto de salida. Ahora, todo quedó estancado.

Una inmigrante colombiana, Diana Alarcón, muestra su fe: "perdimos una batalla pero no hemos perdido la guerra", declara.

Las manifestaciones tuvieron lugar en las ciudades de Miami, Tampa y Orlando. Se calcula que son más de 253 mil los inmigrantes del sur de la florida que se ven afectados por la decisión tomada por el juez texano.

Las manifestaciones, aseguran los participantes, continuarán hasta que el caso sea decidido por la corte de apelaciones. Ese día se conocerá el futuro de los casi 5 millones de indocumentados que se vieron beneficiados con la acción ejecutiva.