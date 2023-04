Indonesia deporta a rusa por posar desnuda ante un árbol sagrado

Una mujer rusa ha sido deportada de Bali, en Indonesia , tras ser arrestada por las autoridades tras hacerse viral una foto suya posando desnuda de espaldas frente a un árbol de 700 años que es sagrado para los lugareños, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Anggiat Napitupulu, responsable del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Bali, afirmó que la ciudadana rusa de 40 años con iniciales L. Z. fue deportada el domingo en un vuelo de la aerolínea Emirates hacia Moscú, tras haber permanecido arrestada desde el pasado miércoles 12 de abril.

Su foto ante el gran árbol baniano de 700 años, sagrado para los hindús, fue tomada en 2021, pero desde entonces se ha hecho viral y provocó el enfado de los lugareños y la investigación de las autoridades.

Napitupulu reconoció que la mujer deportada no sabía que la foto frente al árbol se haría viral, pero advirtió de que "eso no es una excusa para que Inmigración no aplique la ley porque se ha demostrado que es su imagen y que violó las normas".

Su deportación se produce apenas dos semanas después de que otro ciudadano ruso fuera expulsado de Bali por posar medio desnudo en la cima de un monte sagrado.

Desde que estalló la guerra de Ucrania el pasado año, cientos de ciudadanos rusos se han instalado en la isla indonesia, lo que ha ocasionado episodios de tensión con la población local.

Estas fueron las imágenes que causaron la molestia de pobladores y autoridades de Bali:

Terremoto de magnitud 5,5 sacude el sur de la isla indonesia de Sumatra

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este lunes el sur de la isla indonesia de Sumatra, una de las más pobladas del país, sin que de momento las autoridades informasen de daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, registró el seísmo a las 18:05 horas ( 11:05 GMT) a una profundidad de 58 kilómetros y situó su epicentro a 100 kilómetros al sureste de la población de Pagar Alam, que cuenta con alrededor de 140.000 habitantes.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el pasado viernes las aguas al noreste de la isla indonesia de Java, la más poblada del país, sin que se registrasen daños o víctimas a pesar de que el sismo se notó en una amplia zona del archipiélago.

En 2004, un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.