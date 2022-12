Inflación en Venezuela podría llegar a 80% este año, reveló Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la inflación del país "puede estar cerca de 80%" al cierre de 2015, sobre la base de datos del Banco Central (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas.

La inflación "puede estar cerca, por ahí, cerca de 80%; me dicen (que) son las proyecciones. Les corresponde a ellos, Banco Central de Venezuela e Instituto Nacional de Estadísticas, anunciar esas estadísticas", dijo el mandatario, quien destacó que esos datos le fueron suministrados "oficialmente".

La inflación de Venezuela no se conoce desde diciembre de 2014 pese a que las propias normas del BCV obligan a que durante los primeros siete días de cada mes se divulgue la variación de los precios.

Pero según cálculos de consultoras privadas y economistas, la inflación en Venezuela para 2015 cerrará en tres dígitos, ubicándose entre 200 y 210%. En 2014 el alza de los precios fue de 68,5% según el propio BCV.

Analistas económicos atribuyen la aceleración del alza de los precios al financiamiento monetario que provee el mismo Banco Central al gobierno para cubrir su déficit fiscal de casi 20 puntos del PIB.

Esto, combinado con una crítica escasez de casi dos tercios de los productos básicos según encuestadoras particulares, y un recorte de importaciones privadas en el marco de una caída de los precios del petróleo, han configurado un cuadro de escasez e inflación que Maduro atribuye a empresarios especuladores que llevan a cabo una "guerra económica".

Ante el veloz avance de los precios el presidente Maduro decretó este jueves un aumento de 30% del salario mínimo -el cuarto en lo que va del año-, que llevaría el ingreso básico mensual en Venezuela a 9.522 bolívares "para el último trimestre", aunque sin especificar si será un pago retroactivo al 1 de octubre.

Esta cifra equivale a 13 dólares mensuales a la tasa del mercado negro, o a 1.511 dólares a la tasa de 6,3 bolívares por dólar, que es asignada por el gobierno exclusivamente para importar algunos alimentos y medicinas, y que no es de libre compra.

Los anteriores aumentos de salarios decretados por Maduro este año fueron de 15%, 20% y 10% en los meses de febrero, mayo y julio respectivamente.

El mandatario afirmó durante una cadena obligatoria de radio y tv desde una siderúrgica en Bolívar (sureste) que ante lo que califica de campaña de ataque a la economía venezolana se necesitan "medidas especiales" que sirvan para "proteger la capacidad de acceso a los alimentos".