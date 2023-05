Influenciadora aseguró haberse comido su menisco en una boloñesa: "Eso al final estaba en mi cuerpo"

La influenciadora española Paula Gonu sorprendió a sus seguidores al asegurar que se había comido su propio menisco en salsa boloñesa. Muchos han cuestionado sus acciones, llegándola a catalogar como una caníbal.



Gonu, quien se encarga de crear contenido para sus redes sociales y participó como presidenta de uno de los equipos de la Kings League, cuenta con dos millones de seguidores en Instagram, 1,48 millones en YouTube y 228.000 en Twitch, en las cuales comparte contenido de moda, recetas, juegos y temas de lifestyle.

En un episodio del pódcast Club 113, contó a sus seguidores la particular anécdota.

Paula contó que se partió el menisco, el cual es un pedazo de cartílago de la articulación de la rodilla, por lo cual tuvo que ser sometida a un procedimiento quirúrgico.

Aseguró que el procedimiento no se realizó con anestesia general, sino que estuvo presente durante todo el proceso, en el cual el médico que lo llevaba a cabo le preguntó si deseaba llevarse el menisco, que terminaría empacando en un recipiente para muestras de orina lleno de alcohol.

A la semana, le manifestó un poco en broma a su pareja del momento que deseaba comerse su menisco, pues sentía la necesidad de “remeterlo” en su cuerpo. Pensó que el consumirlo no le haría daño. “Y entonces me hice una boloñesa y la puse”, asegurando que no cambió mucho el sabor de la receta original.

Las reacciones no se hicieron esperar entre sus compañeros, a lo cual ella respondió que simplemente era un trozo y que, probablemente, ya habrían consumido algo peor que eso.

“Eso al final estaba en mi cuerpo, limpio”, aseguró Paula, quien explicó la razón: “Quise poder decir en mi cabeza que me he comido un trozo de mi menisco”.

Muchos han expresado desagrado frente a la acción, especialmente en redes sociales, donde los usuarios han dicho que desde que conocen la historia les "da repeluco cualquier video de ella” y que el hecho de que “se haya comido su menisco y lo diga tan normal no les entra en la cabeza”.

Otros esperan que la historia sea falsa, ya que confesaron asco frente a sus acciones, llegando incluso a compararlas con algo que haría "Dahmer en sus tiempos libres".

Ese comentario hace alusión a Jeffrey Dahmer, asesino en serie y depredador sexual estadounidense conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee que mató y desmembró a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991.