Influenciadora Lil Tay murió de manera repentina a los 14 años

Una influenciadora de 14 años conocida en redes sociales como Lil Tay falleció de manera repentina en su casa, según informaron sus familiares. La menor, reconocida como una de las creadoras de contenido más jóvenes, se hizo famosa en 2017, cuando tenía 9 años, gracias a una publicación que se viralizó en YouTube.



La muerte de Lil Tay, cuyo verdadero nombre es Claire Eileen Qi Hop, se produjo junto a la de su hermano en circunstancias que no han sido reveladas y que son materia de investigación. Así lo informó su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora, donde acumula más de 3,3 millones de seguidores.

“Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra amada Claire”, empieza diciendo el mensaje. "No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible”.

“Este resultado fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados. El fallecimiento de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor", continúa el comunicado.

Frente a los acontecimientos, la familia pidió privacidad mientras enfrentan el duelo: "Durante este momento de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación".

Publicidad

Finalmente, aseguraron que en su memoria siempre estará el recuerdo de la joven: "Claire permanecerá para siempre en nuestros corazones, su ausencia dejó un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y la amaron".

Lil Tay nació en Canadá pero se mudó a Los Ángeles, en Estados Unidos, al volverse famosa en Internet. Su primera publicación fue un video que subió en YouTube en el que se le veía con un fajo de billetes falsos en la oreja y desde entonces se dedicó a hacer rap.

Sus contenidos irreverentes solían incluir múltiples insultos y palabras subidas de tono que podían clasificar como racistas, por lo que tuvo que disculparse públicamente en 2018.

Publicidad

"Realmente me disculpo con todos los que ofendí. No soy racista en absoluto", dijo en su momento, en un episodio del programa Life With Lil Tay, emitido por el canal Zeus Network.