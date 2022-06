Ingeniera Diana Trujillo liderará regreso de la NASA a la Luna: ¿cómo lo hará?

La ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo se prepara para emprender su nuevo reto como miembro de un selecto grupo de directores de vuelos en la NASA. Una de sus tareas será llevar nuevamente al hombre a la Luna.

Ha sabido avanzar paso a paso hasta elevar sus sueños al remoto espacio. Después de 15 años de participar en misiones de la NASA que apuntaban hacia el planeta Marte, Diana Trujillo está lista para este nuevo objetivo.

“Estás hablando de la vida de personas que tú tienes que estar pensando que estén bien y que todas las decisiones que vamos a tomar mantengan esas vidas”, dijo.

Nacida en Cali y con estudios en Estados Unidos, como miembro del exclusivo grupo de siete directores de vuelos de la NASA, Diana Trujillo supervisará misiones a la Estación Espacial Internacional y la Misión Artemis a la Luna.

“Nunca pensé que me iba a mudar de Marte a la Luna. Pero ahora, viendo todo esto, pues mi trabajo es mantener la humildad y la expectativa de que puedo aprender y que puedo contribuir en lo que viene y cruzar la puerta que se abra, que Dios le abre a uno, con toda la confianza y ver qué pasa”, agregó la ingeniera.

Y es que esta colombiana talentosa, sonriente y espontánea ya es un referente para muchos. Por eso, asume cada logro como un aporte en nombre de su patria a la humanidad.

“Para mí es un honor tener tantas personas que se emocionen de lo que estoy haciendo y poder representar no solamente a mi país, sino a mi cultura también. Para mí lo más importante es que las niñas también me vean a mí como una persona que contribuyo en una forma en la que de pronto ellas están pensando si pueden o no pueden, y de pronto entender que lo que yo estoy haciendo les ayude a empujarlas un poquito y darse cuenta de que sí pueden hacer lo que les gusta”, afirmó Trujillo.

Sobre el proceso para volver a la Luna, la primera etapa fue prueba superada. Ahora, vienen otros retos.

“Uno de esos pasos es, primero, mandar el vehículo espacial alrededor de la Luna sin ningún humano. Después, mandarlo con humanos alrededor de la Luna otra vez y luego mandarlo con humanos a la superficie de la Luna. Y todos esos pasos son para demostrar que lo podemos hacer bien, porque tenemos vidas de personas en el vehículo que hay que cuidar”, comentó.

A Diana Trujillo la emociona la participación de Colombia en los acuerdos Artemis con la NASA.

“Yo pienso que es cheverísimo saber que cuando hablamos del futuro no es el futuro de un solo país o de una sola ciudad, es el futuro de muchos, de muchos países. Cuando miras la estación, la estación espacial se llama la Estación Espacial Internacional”, sostuvo.

Y añadió: “De verdad que esto va a pasar. Todos los países van a contribuir y especialmente empezamos ahora a transformar la forma en la que exploramos, pensando en que vamos a explorar como el planeta Tierra y no como ciertos países”.

Con su ejemplo, Diana Trujillo quiere incentivar a los jóvenes a interesarse no solo por la tecnología y la exploración espacial, sino a valorar sus sueños y trabajar para hacerlos realidad.

“A veces uno coge el sueño y uno es el que le da palo al sueño, dice que no se puede y después sale a la calle y todo alrededor te dice que tampoco es… Valora, respeta tu sueño y trabaja hacia tu sueño. Porque si lo tienes en tu corazón, por algo lo tienes y es importante que sigas tus sueños”, concluyó.