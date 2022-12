Ingresan en un hospital psiquiátrico al intérprete del funeral de Mandela

El intérprete de lenguaje de signos que tradujo las intervenciones de los jefes de Estado durante el servicio religioso de Nelson Mandela, al que la Federación de Sordos de Sudáfrica acusó de ser "falso", ha ingresado en un hospital psiquiátrico, informó este jueves el diario sudafricano The Star.

Thamsanqa, de 34 años, fue internado el pasado martes en el hospital de Krugersdorp -35 kilómetros al noroeste de Johannesburgo-, al que acudió acompañado de su mujer para someterse a una prueba.

El 12 de diciembre, dos días después de que desconcertara al mundo en plena traducción con sus gestos incoherentes en el oficio religioso por Mandela, Jantjie aseguró que había sufrido un episodio esquizofrénico que le distrajo en el acto.

Jantjie indicó que, de repente, empezó a escuchar voces en su mente y a tener alucinaciones, lo que le hizo perder la concentración el pasado día 10 en el estrado del estadio FNB de Johannesburgo, abarrotado por miles de personas durante el acto religioso.

De esa manera, Jantjie admitió que sus gestos no tenían ya ningún sentido.

Según The Star, Jantjie debía haber acudido al hospital de Sterkfontein -cerca de Krugersdorp- para pasar un control relacionado con sus problemas de esquizofrenia, pero aplazó la visita para ejercer de intérprete en el evento del estadio FNB.

El escándalo en torno a Jantjie se hizo todavía más grande el pasado 13 de diciembre, al revelarse que fue acusado en el pasado de asesinato, violación, robos, secuestro y asaltos a domicilios.

Muchos de los cargos a los que se enfrenta fueron retirados tras alegar que sus problemas mentales le impedían ser juzgado.

El Gobierno sudafricano pidió disculpas a la comunidad de sordos del país por la actuación de Jantjie durante el servicio religioso por Mandela, que falleció el pasado 5 de diciembre en su casa de Johannesburgo.