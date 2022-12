Inicia auditoría de votos en Venezuela sin presencia de la oposición

De acuerdo con el cronograma presentado por el Consejo Nacional Electoral, este lunes se instalará la mencionada mesa técnica y el martes 30 de abril se hará el sorteo para seleccionar la muestra del 46% de las cajas de resguardo que no se auditó el 14 de abril.

El excandidato presidencial solicitó verbalmente y por escrito que se revisaran los cuadernos de votación, las papeletas y las actas de escrutinio porque desconfía de los resultados que el organismo dio y con los que proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela.

Sin embargo, el Comando Simón Bolívar y la Mesa de la Unidad Democrática, ambos equipos representantes de la oposición venezolana, no participarán en la auditoría porque no cumple con las exigencias antes mencionadas.

"No iremos a este proceso porque el CNE hará una auditoría limitada. Nosotros sabemos que el software no falló, que las actas dicen lo que dicen los comprobantes. La irregularidad no es tecnológica sino humana, pero el CNE no quiere que eso se sepa, y por eso no muestra ni las huellas ni los cuadernos", dijo uno de los integrantes del equipo.

Tibisay Lucena, presidenta del organismo electoral, anunció el pasado viernes en cadena de radio y televisión que el proceso de auditoría, de acuerdo con el artículo 163 del reglamento del Consejo Nacional Electoral venezolano, se llevará a cabo de la siguiente manera:

"1. Se sacará una muestra aleatoria del 46% de las mesas que no fueron auditadas el domingo 14 de abril. La misma será definida en una mesa de trabajo con los técnicos de las organizaciones políticas.

2. Se hará una auditoría durante 10 días continuos al término de los cuales se deberá hacer un informe. Se repetirá la operación hasta llegar al mes.

3. Se realizará en un ambiente seguro y técnicamente controlado.

4. Se procurará auditar diariamente la mayor cantidad de mesas de acuerdo a la capacidad instalada en el centro utilizado para tal fin.

5. Los técnicos de las organizaciones políticas participarán."

En el proceso tendrá presencia 24 auditores, 60 asistentes de auditoría externos, 60 asistentes del CNE, seis coordinadores externos, doce coordinadores del CNE y treinta técnicos de las organizaciones políticas.

Pero, esta auditoría toma un nuevo giro con la ausencia de la oposición, ya que, solo estarán presentes representantes de las organizaciones políticas venezolanas adeptas al oficialismo.

Capriles versus CNE

Lucena indicó el viernes que la auditoría no se podía realizar como Capriles lo indicaba porque era un intento de impugnación y que ese proceso no le compete al organismo electoral sino a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En su cuenta en Twitter, el excandidato presidencial respondió al pronunciamiento: "lo que está claro es que al ‘Enchufado Mayor' (refiriéndose a Nicolás Maduro) le dijeron que jamás permita la auditoría. Que los cuadernos de votación son su sentencia".

"Sin cuadernos la auditoría es chimba (mala)", escribió Capriles quien insistió en que los libros donde aparece la firma y huella de los votantes deben ser revisados pues ahí se encuentra la evidencia de que, efectivamente, fue víctima de un "robo" de elecciones, aseguró.

Por su parte, Nicolás Maduro apoyó la decisión del CNE de revisar las cajas de votación pero advirtió que las elecciones no habían sido impugnadas legalmente por parte de la oposición.

Henrique Capriles asegura que agotará todas las instancias nacionales e internacionales para conocer "la verdad" de lo que pasó el 14 de abril. "Seguimos luchando por la verdad. Haremos todo lo que hemos dicho, agotaremos las instancias internas y llevaremos al mundo el caso", afirmó y concluyó que "más temprano que tarde" se harán "nuevas elecciones".

Caracas, Venezuela