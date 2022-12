Inicia juicio por narcotráfico contra el exfutbolista Freddy Rincón en Panamá

Un juicio por narcotráfico contra miembros de una presunta red narcotraficante comandada por el colombiano Pablo Rayo Montaño, y en la que estaría involucrado el exfutbolista internacional cafetalero Freddy Rincón, comenzó en Panamá.

El Juzgado Noveno Penal Especial a cargo del juez Fernando Basurto, dio inicio la audiencia ordinaria del proceso que se le sigue a 65 imputados, entre ellos Montaño y Rincón, a quienes se les acusa de delitos contra la economía nacional (blanqueo de capitales), narcotráfico y asociación ilícita.

"Es una investigación extensa y compleja, y esperamos que con esta audiencia se pueda determinar una sentencia condenatoria y le demos final a este caso", dijo el fiscal primero de drogas, Javier Caraballo.

"Estamos convencidos que con las pruebas vamos a lograr buenos resultados", añadió Caraballo.

Rayo Montaño, detenido en Brasil en 2006, está acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir una organización que transportaba mensualmente un promedio de 20 toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela a Estados Unidos y Europa.

La red de narcotraficantes, que según las acusaciones, tenía amplia infraestructura en Panamá para el negocio del tráfico de drogas, fue desmantelada en 2006 durante una operación internacional coordinada por Estados Unidos y en la que participaron Colombia, Costa Rica, Brasil, Venezuela, México, Ecuador y Panamá.

Dentro de ese esquema estaría involucrado el futbolista Rincón -quien militó entre otros clubes en Real Madrid (España), Nápoles (Italia), Palmeiras y Corinthians (Brasil)-, aunque siempre ha negado las acusaciones que le hace la justicia panameña por blanqueo de capitales.

"No me siento culpable porque no hice nada para sentirme culpable", dijo Rincón en mayo en una entrevista con el canal panameño TVN-2.

Durante este primer día de audiencia, el juez Basurto, interrogó a los 65 imputados sobre su condición de inocencia o culpabilidad frente a los cargos que enfrentan.

Basurto abrirá la fase de interrogatorio de testigos y peritos, en un juicio que tiene previsto extenderse por cerca de un mes.

Freddy Rincón, una de las estrellas de la selección de Colombia en el Mundial-90 de fútbol, es acusado de haber servido como testaferro de un grupo criminal de Cali (Colombia) en una compañía panameña.

Al exjugador se le investiga en Panamá por presunto lavado de dinero, algo que el exfutbolista considera una "falta de respeto".

La investigación judicial contra Rincón comenzó en 2008. Ese mismo año fue interrogado en Brasil, donde residía, y fue detenido brevemente por este asunto.