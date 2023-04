Insólita golpiza de un bebé de 2 años a otro de 1: “No es una conducta normal”

Una insólita denuncia se hizo en una guardería infantil del municipio cruceño de Cotoca, en Bolivia. Un pequeño de 1 año y 8 meses recibió una golpiza por parte de un bebé de 2 años con quien se encontraba en un salón.

Según relató María Paola Valverde, mamá de la víctima, su hijo no había pasado más de tres horas en el centro educativo cuando fue atacado inexplicablemente por su compañero.

La cuidadora le dijo a la mujer que “fue un descuido de ella, porque a lo que llevó a un niño al baño ahí pasó lo del accidente”.

Iván Alberto Pozo, abogado de la familia del niño que recibió la golpiza, comentó que con las imágenes del video se puede constatar que la persona a cargo de los menores de edad dejó solos a los pequeños por mucho tiempo y puso a una niña de 6 años, “que estaba distraída también”, a 'cuidarlos'.

La madre del pequeño de un año que fue agredido le contó al medio Unitel que “la tía Carmen (cuidadora de la guardería) me llama para decirme que un niño mordió a mi hijo en la cara, pero sinceramente no me imaginé nada grave”.

“Cuando llegué a la guardería, vi la cara de mi hijo toda moreteada y al ver los videos sinceramente me sorprendí porque los golpes que tiene en la cara son como si los hubiera hecho una persona mayor, pero al ver los videos es el (otro) niño, que en tres ocasiones va y busca a mi hijo para agredirlo. Entiendo que es un niño, pero no es una conducta normal que tenga el niño hacia otro niño”, sostuvo la angustiada mamá.

Detalló que en las imágenes se ve que su “hijo está sentado y va el niño y lo jala de su polerita, le jala la silla y lo bota al piso”.

María Paola detalló que su hijo, víctima de la golpiza, “está todo mordido y en el video se ve que le da con la silla y con los juguetes. Su ojo derecho está hinchado y el labio inferior está partido de lo que le ha mordido”.

La mujer comentó que hace un mes empezó a llevar a su niño de 1 año a la guardería “porque era una ayuda para mí porque estudio en la mañana y al mediodía salgo”.

Pero con lo que pasó prefiere que su hijo se quede con ella. Afirma, además, que el menor de edad “está asustado. Si otro niño intenta jugar con él va a pensar que le va a hacer lo mismo. Tiene que ir al psicólogo”.

Por su parte, el abogado de la familia detalló que este caso “lo que corresponde es un resarcimiento civil toda vez que los padres son garantes de todas las situaciones a las que se expongan sus hijos”.

Los padres del bebé agresor, añadió, “han venido de buena forma a asumir la responsabilidad”.

Al niño que recibió la golpiza se le realizó una tomografía, le tomaron rayos X y ya se encuentra en su casa.

Entretanto, a la cuidadora la despidieron.