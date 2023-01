Insólita renuncia de un ministro causa conmoción en Francia

Nicolas Hulot, a cargo de la cartera de Medio Ambiente, dejó su cargo en medio de un programa de radio.

"Tomo la decisión de dejar el gobierno", declaró a la radio France Inter Hulot, una de las figuras políticas más apreciadas por los franceses. Confesó sentirse "muy solo" en los asuntos de medio ambiente en el Ejecutivo.

"Voy a tomar la decisión más difícil de mi vida (...), no quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura del desafío", agregó este expresentador de un conocido programa de televisión sobre la naturaleza, entregado a defender el medioambiente desde hace casi 30 años.

"Vamos dando pequeños pasos y Francia hace mucho más que otros países, pero ¿son suficientes los pequeños pasos?... la respuesta es no", agregó.

Hulot, de 63 años, había sido uno de los fichajes principales de Macron tras su elección en mayo de 2017, alimentando las esperanzas en materia medioambiental.

Pero este activista de carácter reservado, que se había resistido a aceptar ese cargo en gobiernos anteriores, había también avisado de que se daba "un año" para evaluar su utilidad en el gobierno.

Su anuncio este martes se produce en un momento delicado para Macron, cuya popularidad está en retroceso 15 meses después de su llegada al poder, según los sondeos.

Hulot dijo no haber prevenido de su decisión al presidente ni tampoco a su primer ministro, Édouard Philippe.

"Sé que no es muy protocolar", admitió Hulot, justificando haber actuado de esta manera para evitar que Macron y Philippe trataran "una vez más" de "disuadirlo".

El portavoz del ejecutivo Benjamin Griveaux "lamentó esta partida", pero también criticó la falta de "cortesía" de Hulot por no haber avisado.

"¿La revolución medioambiental puede hacerse en un año? La respuesta es no. Prefiero los pequeños pasos al estancamiento", agregó el portavoz.

Una fuente del Elíseo dijo que Hulot puede estar "orgulloso de su balance" y que el gobierno mantendrá "el mismo nivel de ambición" medioambiental, precisando que habrá "una remodelación ministerial, pero no de inmediato".