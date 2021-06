Insólito accidente: ciclista sufrió graves lesiones en la cara luego de atropellar una ardilla

Tim Egerton, un ciclista de 58 años, sufrió graves lesiones en el rostro luego de caerse de su bicicleta. Él asegura que se accidentó luego de que una ardilla se atravesara en su camino.

El insólito hecho tuvo lugar en una carretera de West Yorkshire, Inglaterra .

Se conoció que Egerton golpeó su cara contra el pavimento y se fracturó un pómulo en dos partes.

Las personas que presenciaron el accidente llamaron a una ambulancia y esta lo trasladó a un centro asistencial, en el que le pusieron una placa de titanio en la zona de la fractura.

"Lo último que recuerdo es bajar la colina y luego dar la vuelta en la parte trasera de una ambulancia. He encontrado un pelaje gris atrapado entre mi neumático y la llanta", aseguró el protagonista de la historia al medio de comunicación Metro .

Las lesiones de Egerton pudieron haber sido peores, de no ser por su casco. Los galenos le recomendaron pausar la actividad deportiva por seis semanas.

“Estoy muy agradecido por toda la ayuda que la gente me brindó y no puedo agradecerles lo suficiente por su amabilidad. De todos mis años de ciclismo, es un enredo con una ardilla lo que me ha provocado mi accidente más grave", concluyó.