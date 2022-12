Insultos racistas y video sexual tienen en jaque a Hulk Hogan

La compañía de entretenimiento eliminó la mayoría de las referencias a Hogan en su página de internet en tanto que el viernes emitió un comunicado en el que anuncia la terminación de su contrato con el luchador.

WWE se abstuvo de precisar los motivos, pero afirmó en un comunicado que está "comprometida a aceptar y honrar a los hombres de todos los orígenes como lo muestra la diversidad de nuestros empleados, actores y aficionados en todo el mundo".

De acuerdo con un texto difundido conjuntamente el viernes en el portal de entretenimiento y chismes RadarOnline.com y la publicación sensacionalista The National Enquirer, Hogan profirió insultos racistas en una conversación grabada en un video de contenido sexual que es base de una demanda de violación a la intimidad.

En un comunicado, Hogan, de 61 años, se disculpó por haber utilizado un "lenguaje ofensivo" en una conversación de hace ocho años.

"Era inaceptable que yo utilizara ese lenguaje ofensivo, no hay excusas. Ofrezco mis disculpas por haberlo hecho", afirmó Hogan, quien describió su salida de la WWE como una renuncia.

Los abogados del luchador no contestaron los mensajes dejados por The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre el particular.

Hogan, quizá el astro más grande en la historia de cinco décadas de la WWE, fue la máxima atracción de la primera WrestleMania en 1985 y se mantuvo durante años como el estelar en el espectáculo emblemático de la compañía, donde enfrentó a muchos grandes de la lucha libre, desde Andre El Gigante y Randy Savage, hasta The Rock e incluso al presidente de la compañía Vince McMahon.

Hulk Hogan ganó seis campeonatos de la WWE y en 2005 fue consagrado por Sylvester Stallone en el Salón de la Fama de la WWE.

Sin embargo, Hogan trascendió más allá de su base de admiradores llamada "Hulkamania" y se convirtió en una celebridad fuera del mundo de la lucha libre porque salió en numerosas películas y programas de televisión, incluido uno de realidad sobre su vida llamado en "Hogan Knows Best" del canal de televisión por cable VH1.

Hogan pretende que el portal de internet Gawker lo indemnice con 100 millones de dólares por difundir parte de la cinta de contenido sexual en la que sale él con Heather Cole, la exesposa de su alguna vez amigo y conductor de radio Bubba the Love Sponge Clem.

Gawker, que retiró el video de su portal por orden de un tribunal, dijo que tenía derecho a difundir el material editado porque en éste Hogan narraba en detalle su vida sexual antes de que la grabación fuera dada a conocer, lo que hacía que la historia tuviera valor noticioso.