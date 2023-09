Inteligencia artificial es un peligro en casos de pornografía infantil, alertan fiscales de EE. UU.

Fiscales de varios estados de la unión americana lanzaron una voz de alerta ante el riesgo de uso de inteligencia artificial para explotar imágenes de menores de edad en casos de pornografía infantil. Por eso, pidieron al Congreso la creación de una comisión especial para evitar que los menores queden expuestos a ese tipo de abusos.

La inteligencia artificial es una herramienta de alta tecnología a la que todos tienen acceso, incluidos los pedófilos, esa fue la alerta que lanzaron 54 fiscales de Estados Unidos.

"Es extremadamente perturbador y preocupante porque, cada vez que sale algo nuevo, no falta quienes lo usan para cosas malas y, en este caso, será usado para las más repugnantes, y es el material de abuso infantil”, comentó Craig Agranoff, experto en ciberseguridad.

Los fiscales buscan presionar al Congreso para crear una comisión que se ocupe exclusivamente de la inteligencia artificial y cómo esta se utiliza para explotar imágenes de menores de edad, pues esa tecnología tiene el poder de crear lo que se conoce como deepfakes, o falsificaciones profundas en español, tomando fotografías de niños reales.

"Habrá estos psicópatas creando su propio tipo de pornografía infantil y compartiéndola entre ellos. Es necesario hacer algo desde ya", agrega Agranoff.

Por eso, los fiscales piden leyes para combatir ese tipo de abuso de menores. En la carta dirigida al Congreso de Estados Unidos señalan que es ya una carrera contra el tiempo para proteger a los niños de los peligros de la inteligencia artificial.

“Realmente, por eso no publico tanto en redes, no me gusta publicar fotos de ellos”, dice Ryan Irizarry, una madre de familia, en referencia a imágenes de sus hijos.

Este año, el Senado del país norteamericano ha celebrado audiencias sobre las posibles amenazas que plantean las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, aún no hay señales inmediatas de que el Congreso vaya a elaborar nuevas reglas como sí lo están haciendo legisladores europeos.