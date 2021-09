Intentaron vender billete de un millón de dólares y terminaron detenidos

Por intentar vender un billete de un millón de dólares fueron detenidos dos hombres en Uzbekistán. Los acusan de fraude a gran escala.

Según la Fiscalía de ese país, citada por RIA Nostovi , trataron de obtener 40.000 dólares por la venta del billete.

Suena irrisorio hablar de un billete de un millón de dólares. Aunque existe, no es precisamente considerado un billete y por supuesto tampoco tiene valor como unidad monetaria.

Lea aquí: Lanzó a la camarera de un motel desde un segundo piso porque le pidió el cuarto

El supuesto billete de un millón de dólares fue emitido como “certificados de platino no negociables, conocidos como ‘emisión especial de un millón de dólares’. Estos billetes son una serie artística limitada y protegida con derechos de autor originalmente vendidos en un dólar por una firma canadiense como objetos coleccionables. No son billetes oficiales de Estados Unidos, por ello no son redimibles por el Departamento del Tesoro”, señaló la entidad en su página web.

Aunque no se pueda comprar nada con el billete de un millón de dólares, lo cierto es que sí puede tener cierto valor para un coleccionista.

El billete de más alta denominación que ha circulado en Estados Unidos fue de 10.000 dólares. Se descontinuó su uso hace bastante tiempo y solo se usaba para transacciones de la reserva federal.