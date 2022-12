Internet anuncia guerra a falsos videos porno de famosos

Reddit, Twitter y una página de entretenimiento para adultos pondrán punto final a los ‘deepfakes’, hechos con tecnología digital.

Uno de estos fraudulentos videos, quizás el más difundido, muestra a la actriz Gal Gadot sosteniendo relaciones sexuales.

El daño que estas imágenes hacen a la reputación de consagradas artistas ha llegado al límite y desató una cruzada nunca antes vista.

Los videos son creados por expertos en edición digital y se basan en gran medida en el apoyo de inteligencia artificial.

Con la técnica, los rostros de artistas del entretenimiento para adultos son reemplazados con los de actrices o actores famosos. El resultado es de tal calidad, que no es posible diferenciar un video falso de uno genuino.

Frente a la polémica, el portal Pornhub se pronunció y anunció medidas.

“No se tolerarán contenidos no consensuados en nuestra web y lo eliminaremos lo antes posible cada vez que los hallemos. El contenido no consensuado viola directamente nuestras políticas”, indicó el portal.

Igual política anunciaron Twitter y la red social Reddit, donde estas producciones han hecho carrera y se han diseminado de forma viral.