Internet está sufriendo preocupantes ataques masivos, advierte organismo internacional

"Ya hubo ataques dirigidos, pero nunca como este”, alertan directivos de la ICANN, encargado de atribuir las direcciones en la web.

Estos ataques consisten en "cambios no autorizados" en las direcciones y el "reemplazo de las direcciones de los servidores" autorizados por "direcciones de máquinas controladas por los atacantes", señaló el organismo en un comunicado.

Los piratas "están atacando la propia infraestructura de Internet", dijo a la AFP uno de los directivos de la ICANN.

La ICANN "estima que existe un riesgo en curso importante sobre importantes partes de la infraestructura de los nombres de dominio (Domain name System, DNS)" en Internet, es decir las direcciones de los sitios electrónicos, señaló el organismo, que convocó a los responsables de los nombres de dominio a tomar las medidas adecuadas.

Llamó en particular a desplegar un protocolo de protección llamado "Domain Name System Security Extensions" (DNSSEC).

La organización, basada en California, administra el sistema de dominios en línea que el público conoce bajo la forma de las direcciones de los sitios .com o .org, por ejemplo.