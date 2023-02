Interrumpen embarazo de niña abusada por su abuelo y su tío

Una niña de 10 años fue abusada sexualmente por su abuelo y su tío, que se dieron a la fuga tras ser denunciados por la mamá de la menor de edad, quien confirmó que a su hija le interrumpieron un embarazo, producto de la agresión de sus familiares.

Le puede interesar: Ciudadana chilena habría sido abusada sexualmente en Salento, Quindío

La mujer le contó al medio Unitel que “a veces no estoy en la casa por el trabajo y hay veces que las dejo a mis niñas y por ese caso fue que pasó esto”.

El abuso de la niña ocurrió en municipio de La Guardia, del departamento de Santa Cruz, en Bolivia.

“Mi hija es de 10 años y yo quiero encontrar a esos tipos porque no se pueden escapar así”, reclamó la angustiada madre.

Publicidad

La interrupción del embarazo es un derecho en Bolivia de quienes son víctimas de abusos sexuales, como en este caso.

Según cifras de ese país, a nivel nacional se reciben en promedio 40 denuncias relacionadas con ese tipo de delito en el que las víctimas son mujeres y niñas.

Aborto en Colombia

En Colombia, la Corte Constitucional estableció la despenalización del aborto, que las mujeres pueden realizar hasta la semana 24 de gestación.

Publicidad

Con la resolución 0051 del Ministerio de Salud se determinó en un lineamiento único para se garantice la atención integral frente a la interrupción voluntaria del embarazo.

Noticia relacionada: Gobierno expidió instructivo para facilitar acceso al aborto hasta la semana 24 de embarazo

“Eso incluye temas como, por ejemplo, que las menores de edad no requieran una autorización de los padres para acceder a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, incluye que no se necesitan cuotas ni copagos para poder acceder, sino que esto está dentro del plan básico de salud. Se habla, por ejemplo, de cómo es una atención urgente y esencial", explicó la abogada de Profamilia Diana Moreno.

Con la normativa en Colombia, se debe garantizar el aborto independientemente de la afiliación al sistema de salud o el nivel de complejidad de la institución a la que se acuda. Asimismo, pone al día la ruta para prestar servicios.

“Lo que hace es actualizar esos lineamientos, sobre todo, son los procedimientos sobre qué profesionales están involucrados, sobre algunas consideraciones de buenas prácticas de la medicina, conforme a la última actualización que publicó la OMS”, precisó la abogada Moreno.

Publicidad

La resolución también contempla incluso servicios de telesalud y telemedicina, así que con esta regulación unificada en el sector salud ya no hay excusa para implementar de manera clara y ordenada lo que se necesita para garantizar el derecho al aborto en Colombia.

“Yo creo que para las niñas, adolescentes, mujeres en Colombia y también las personas trans y no binarias que en algún lleguen a necesitar un aborto, tengan un embarazo no deseado, tienen que saber que hoy en Colombia protegemos el derecho a decidir si seguir o no con el embarazo, y esa decisión es solo de ustedes”, aseveró.

Otras noticias: