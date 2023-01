Inusual promesa de candidata a diputada que viene de OnlyFans: ofrece implantes de senos gratis

Con su propuesta ‘Chichis (senos) para todas’, la mexicana Rocío Pino, conocida como ‘La Grosera’ en la plataforma OnlyFans, quiere convertirse en diputada federal por el estado de Sonora, México, y que los implantes de senos sean gratuitos.

La inusual campaña de Pino ha desatado una controversia en las redes. Ella se defiende.

Publicidad

“Ahorita qué pasa, se lanza una candidata como yo que es diferente, que tiene OnlyFans y a la gente le hace mucho ruido o sea le molesta más que yo tenga OnlyFans, que no le hace daño a nadie, a que vaya un político corrupto”, manifestó.

También puede leer: Montañista hongkonesa se convirtió en la mujer más rápida en subir al Monte Everest

Detrás de su controversial propuesta de implantes de senos gratis se esconde una buena causa. La candidata por el partido Redes Sociales Progresistas ha señalado que lo que buscará es que esta sea una posibilidad para mujeres que han pasado por mastectomías debido al cáncer de mama y así puedan acceder a una cirugía reconstructiva o para las mujeres trans, así como aquellas que quieran realizarse un aumento de busto y puedan lograrlo cuenten o no con seguro médico.

Ahorita lo que menos necesitamos son más políticos tradicionales, corruptos y machistas.

Este 6 de junio vota por RSP. #ChichisParaTodas #MamaLuchona pic.twitter.com/ZOgACAwNtO — La Candidata (@la_gr0sera) May 27, 2021

Publicidad



“Yo por eso hice mi campaña totalmente diferente. A las mujeres no nos han preguntado qué queremos. Nadie lo ha hecho. Si tú sales a la calle y preguntas: '¿Te gustaría una cirugía plástica?', todas te vamos a decir que sí, por lo menos a mí ninguna mujer me ha dicho que no en estos meses antes de sacar la propuesta que anduve sondeando. ¡Lo que nos falta es lana (dinero)!”, dijo Pino a EFE.

Las elecciones serán el próximo domingo 6 de junio, donde los mexicanos votarán no solo por los representantes a la Cámara de Diputados, sino que elegirán gobernadores estatales, congresos locales y ayuntamientos.