Investigación preliminar a Google por supuestas acciones monopólicas con Android

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE.UU. realiza una investigación preliminar para determinar si Google utiliza su sistema operativo Android para dominar a sus competidores, según una fuente familiarizada con la situación a la que tuvo acceso el diario USA Today.

La FTC todavía no ha contactado a Google para hacerle preguntas sobre la investigación, que podría dar lugar a una demanda antimonopolio en EE.UU. contra la firma tecnológica con sede en Mountain View (California), según indicó hoy el citado diario.

El rotativo indicó que los reguladores se han reunido con desarrolladores de aplicaciones móviles que sostienen que Google coloca a sus rivales en una posición de desventaja, según un artículo de Bloomberg, la primera en informar hoy sobre la pesquisa de los reguladores estadounidenses.

Los fabricantes de dispositivos tienen que acceder a dar visibilidad al motor de búsqueda de Google si incluyen el sistema operativo gratuito Android.

Google declinó hacer comentarios sobre la situación.

La empresa incluye sus productos como el buscador, Gmail y los mapas en el sistema operativo para móviles Android, lo que ha llevado a los críticos a sostener que abusa su posición dominante en el mercado.

La Unión Europea (UE) acusó a Google en abril de violar las leyes antimonopolio del Viejo Continente y abrió una investigación sobre Android, con lo que la compañía pasó a afrontar cargos formales antimonopolio por primera vez.

Google indicó en un memorando interno a sus empleados en abril que Android ha favorecido una reducción de precios y aumentado las opciones de los consumidores.

Un artículo publicado en marzo por el diario The Wall Street Journal reveló que funcionarios de la FTC concluyeron en 2012 que Google usaba prácticas anticompetitivas y abusaba de su monopolio, una visión crítica que no había salido a la luz hasta entonces.

El diario, que tuvo acceso a un informe elaborado por personal del departamento de competencia de la FTC desconocido hasta entonces, señaló que funcionarios de la agencia recomendaron presentar una demanda contra Google por prácticas anticompetitivas.

La demanda, que no se concretó, se habría convertido en el principal caso antimonopolio desde que el Departamento de Justicia demandó a Microsoft en la década de los 90.

Las recomendaciones contrastan con la decisión de los cinco comisarios de la FTC, que votaron unánimemente en 2013 a favor de poner fin a la investigación contra Google después de que el gigante tecnológico accediese, de forma voluntaria, a implementar ciertos cambios en sus prácticas.

El Journal recordó en su artículo que las recomendaciones que el personal de la FTC hace a los comisarios tienen una gran influencia.

Son, además, privadas y no se publican, pero se filtraron por error como parte de la divulgación de otros documentos.

Cuando se produjo la votación en el año 2013, los comisarios de la FTC afrontaban sugerencias opuestas, incluida la de otro informe del departamento económico que recomendaba no demandar a Google.

Jon Leibowitz, presidente de la FTC cuando la agencia falló a favor de Google, señaló en un comunicado emitido entonces que los cambios voluntarios a los que había accedido Google eran la mejor opción posible.