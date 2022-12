Investigadores dicen que avión de Malaysia Airlines fue secuestrado

El funcionario, que participa en las investigaciones, afirma que no se ha establecido un motivo y no está claro a dónde se llevaron el avión. El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información a los medios. Dijo que el secuestro ya no es una teoría, "es definitivo".

Los controladores de tierra perdieron el contacto con el Boeing 777 menos de una hora después de despegar el 8 de marzo de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Funcionarios malasios han dicho que la información de radar sugería que el avión puede haber dado la vuelta y cruzado la península malasia en dirección oeste tras poner rumbo a la capital china.

Según información de la cadena CNN , un análisis calificado de datos electrónicos y satelitales sugiere que el vuelo se dirigió hacia el Golfo de Bengala o hacia otro lugar en el océano cerca de la India.

El funcionario que reveló los datos aseguró que el Boing 777 hizo cambios significativos de altitud en su curso que permitiieron a los radares militares malasios identificar su dirección, sus puntos de giro y su "extraño camino".

Al parecer, el avión subió 72.000 kilómetros un tiempo después de haber desaparecido de los radares civiles y luego descendió nuevamente 37.000 kilómetros, de acuerdo con el funcionario.

La investigación fue liderada por oficiales estadounidenses y el gobierno de Malasia e indica que se registraron señales automáticas del avión después de que perdió contacto con la aeronáutiva civil.

La información revelada sugiere cada vez más que en la desaparición de la aeronave, en la que viajaban 239 personas, estuvo involucrada la acción humana.