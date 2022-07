Invitó a sus 31 compañeros de clase a fiesta en su casa, pero “olvidó decirle” a la mamá

Una mamá se llevó la sorpresa de su vida, al enterarse de que su hijo Max, de 10 años, había enviado una invitación a todos los compañeros de clase para una fiesta de fin de año en su residencia, sin que ella supiera.

Diane Campbell, de 50 años y residente en Bolton, Reino Unido, explicó en redes sociales que se enteró del evento cuando una de sus amigas y madre de un compañero de Max le envió un mensaje confirmando la asistencia a la fiesta.

“¿Cuál fiesta?”, preguntó ella. De inmediato, la mujer le envió una foto de la invitación de puño y letra del ocurrente pequeño. La fiesta se celebraría en su residencia, el 25 de julio, a las 4:00 p. m.

Max le explicó que había encontrado las invitaciones en una caja de una fiesta anterior y que las había llenado sin que ella supiera.

"Dijo que quería una fiesta de fin de año porque el sexto año tenía una para pasar de primaria a secundaria y ellos no”, indicó la mujer.

Añadió que afortunadamente se dio cuenta una semana antes y que tuvo tiempo de avisar a los niños y las familias de que la fiesta no se llevaría a cabo.

"Tuve que crear un estatus en Facebook pidiéndole a las personas que me contactaran porque no tenía idea de cuántas invitaciones había entregado. Es una escuela grande y hay padres que no conozco o con los que no he hablado”, dijo Diane al diario británico The Sun .

"Nadie apareció, gracias a Facebook, aunque los vecinos y amigos bromearon diciendo que iban a llegar a la fiesta con vino y cerveza”, añadió.

"¡Estoy agradecida de que tengamos Facebook, de lo contrario habría tenido 31 niños en mi puerta el lunes!", puntualizó.