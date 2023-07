Involucrada en video íntimo registrado en cabina de teleférico de Guayaquil rompió el silencio

El video en el que una pareja mantiene relaciones sexuales dentro de la cabina de un teleférico en Guayaquil , Ecuador, sigue dando de qué hablar. Recientemente, la involucrada en este caso se pronunció al respecto.

En sus redes sociales, la mujer, identificada como Tatiana, declaró su molestia por el acoso que ha recibido tras la difusión de las imágenes: “Soy una manabita, soy mujer y ser humano, como cada uno de ustedes”.

Posteriormente, la involucrada en el video íntimo señaló que, debido a la cantidad de acoso que recibió, tuvo que cerrar varias de sus redes. Sin embargo, las reactivó para enviar un mensaje.

“Tuve que cerrar mi cuenta de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor, no hay que darse por vencidos. Hoy me pasó a mí y mañana quién sabe”, apuntó.

Asimismo, Tatiana dejó en claro que tomará acciones legales contra todos aquellos que se vieron interesados en dañar su imagen: “Las personas que tacharon de manera irresponsable mi imagen tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales”.

Para concluir la publicación, la mujer agradeció a sus seguidores por el apoyo demostrado tras el bochornoso episodio.

Cabe recordar que el hecho se produjo el sábado 24 de junio de 2023. En ese viaje de teleférico, ella y un joven aprovecharon que no iban más pasajeros en la cabina para sostener un encuentro íntimo.

Contrario a lo que pudieron creer, el acto de esta pareja no quedó en la clandestinidad, pues el video de seguridad de lo sucedido en el interior de la cabina del teleférico fue filtrado y terminó dándole la vuelta al mundo en redes sociales.

Tras conocerse el caso, los internautas hicieron todo tipo de comentarios. Días más tarde, la empresa encargada de las operaciones del servicio se pronunció.

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del sistema de transporte, informó mediante un comunicado que el trabajador que difundió las imágenes fue despedido.

“Rechaza rotundamente que en nuestras instalaciones se hayan realizado actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como la difusión del material audiovisual que circuló de manera masiva. Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”, señalaron.