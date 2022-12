iPad puede ocasionar dermatitis

Reportes recientes en revistas de medicina detallan alergias al níquel de varios dispositivos electrónicos personales, como computadoras portátiles y teléfonos celulares. Pero fue una tableta iPad de Apple la que causó urticaria a un niño de 11 años que fue atendido recientemente en un hospital de San Diego, según un reporte del lunes en la revista especializada Pediatrics.

La dermatitis por níquel no pone en riesgo la vida pero puede ser muy incómoda y puede requerir tratamiento con esteroides y antibióticos si las erupciones se infectan, dijo la doctora Sharon Jacob, dermatóloga del Hospital Infantil Rady, donde fue atendido el niño. Jacob, quien fue coautora del reporte, señaló que el paciente tuvo que faltar a la escuela debido al salpullido.

El niño tuvo una enfermedad cutánea común que ocasiona parches escamosos, pero desarrolló una urticaria diferente en todo el cuerpo que no respondió al tratamiento usual. Un examen de piel mostró que tenía alergia a níquel y los médicos rastrearon que la fuente era un iPad que compró su familia en 2010.

Los médicos examinaron la tableta y detectaron en el revestimiento exterior del iPad un compuesto químico que se encuentra en el níquel.

"El usaba el iPad diariamente", comentó.

El pequeño mejoró después de ser colocado en un contenedor protector, señaló la doctora.

No se sabe si todos los modelos de iPad y otros dispositivos de Apple contienen níquel. Chris Gaither, vocero de Apple, dijo que la compañía no tenía comentarios al respecto.

También se han rastreado urticarias por níquel hasta otros productos comunes, como algunas joyas, marcos de lentes y cierres de cremallera.

La doctora Jacob dijo que la evidencia sugiere que la alergia al níquel es ahora más común o se reconoce cada vez más. Citó cifras nacionales que muestran que aproximadamente el 25% de los niños a quienes se les realiza examen cutáneo tienen alergia al níquel, en comparación con el 17% de hace una década.

Agregó que los médicos necesitan tomar en cuenta los aparatos electrónicos como fuentes potenciales cuando los pacientes se atienden por dermatitis.