Ir al estadio a ver un partido de fútbol, otra cosa que harán por primera vez mujeres saudíes

Príncipe Mohamed bin Salmán, que las autorizó a conducir vehículos a partir de junio, quiere modernizar el país y acabar con algunos tabúes.

Este viernes, las mujeres presenciaron en directo un partido de fútbol de liga entre el Al Ahli y el Al Batin, en las gradas del estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yedá (oeste), un hecho inaudito en Arabia Saudita, un reino musulmán ultraconservador que da síntomas de una tímida apertura en los usos sociales en los últimos tiempos.

Publicidad

Las espectadoras, que se sentaron en localidades especialmente reservadas para ellas, expresaron su satisfacción por la nueva medida.

"Yo veía los partidos por televisión, mientras mis hermanos acudían (al estadio). Me sentía triste y me preguntaba por qué yo no podía ir. Pero hoy eso ha cambiado, es un día de placer y alegría", declaró Nura Bajuryi.

Rueida Ali Qasem se mostró "orgullosa y muy contenta por estos cambios".

Ambos equipos animaron en sus cuentas de Twitter a que las mujeres acudiesen al estadio.

Publicidad

Entre las reformas emprendidas por el joven príncipe heredero de Arabia Saudita destaca la autorización para las mujeres de conducir a partir de junio y la reapertura de los cines en marzo.

Pero en este país regido aplicando estrictamente los preceptos del islam, las mujeres siguen viéndose obligadas a portar el velo en público, y a contar con un tutor legal masculino -padre, hermano o marido- para poder viajar o estudiar.

Publicidad